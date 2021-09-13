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Тела трех мужчин обнаружили в сгоревшем доме в селе Логиново
Происшествия
Тела трех мужчин обнаружили в сгоревшем доме в селе Логиново
b-port.com

Екатеринбург, 13 сентября. Трое уральцев заживо сгорели на пожаре в Свердловской области. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Пожар произошел в дачном поселке «Златобор» в селе Логиново. На пепелище были обнаружены трупы трех мужчин.

По данным следствия, хозяин участка устроил застолье с друзьями. После «посиделок» он отправился спать в беседку, а товарищи пошли отдыхать в дом. Хозяин проснулся от гари и увидел, что вся постройка охвачена огнем.

Он вызвал спасателей, которые потушили пламя. На месте пожара найдены погибшие. Специалисты устанавливают причину возгорания. Прокуратура взяла под контроль расследование инцидента.

Воспламенившаяся проводка привела к сильному пожару в татарском селе Новое Каширово. В результате в хозяйстве погибли птицы и овцы.

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