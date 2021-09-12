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Екатеринбуржец за рулем BMW получил ушиб грудной клетки в массовом ДТП

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:46
Происшествия
Екатеринбуржец за рулем BMW получил ушиб грудной клетки в массовом ДТП
Федерельное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 12 сентября. Водитель одной из машин, попавших в массовое ДТП в центре Екатеринбурга, получил ушиб грудной клетки, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

По уточненным данным, все произошло на улице Малышева в ночь на 12 сентября. Водитель немецкой иномарки, двигаясь со стороны улицы Гагарина, наехал на бортовой камень, после чего его автомобиль отбросило в сторону других участников движения, пишет URA.RU.

«В результате ДТП водитель Geely 1979-го года рождения был доставлен в 23-ю больницу. У него ушиб грудной клетки. Больше пострадавших не было», — говорится в сообщении пресс-службе екатеринбургской Госавтоинспекции.

Авария стала причиной временной остановки движения от перекрестка с улицы Мира до улицы Коминтерна. Всего повреждения получили семь автомобилей, в том числе машины одного из популярных агрегаторов такси.

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дтп екатеринбург массовая авария
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