В Свердловской области наградят мужчину, спасшего тонущего ребенка

Екатеринбург, 11 сентября. Житель поселка Арти в Свердловской области Раиль Гильметдинов вытащил из воды тонущего мальчика, сделал ему массаж сердца, искусственное дыхание, а после отвез в больницу.

В конце августа Гильметдинов вместе со своей семьей отдыхал на берегу реки Уфа. Вдруг мужчина услышал детские крики со стороны воды. Он бросился к ребенку и достал утопающего мальчика из реки. Пострадавший уже не дышал, и мужчина принялся делать ему искусственное дыхание и массаж сердца. Таким образом ему удалось спасти ребенка от смерти. Потом спаситель отвез ребенка в больницу.

«Хоть Раиль себя героем не считает, я думаю, что он самый настоящий герой. Поэтому МЧС готовит документы для награждения его медалью», — написал глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в соцсетях.

Губернатор планирует лично встретиться с Раилем Гильметдиновым. Он объяснил, что сделает это 13 сентября, когда отправится в рабочую поездку в Арти.

Как ранее сообщалось, полицейские и волонтеры спасли пропавшего пенсионера-грибника в Приморье. Пенсионер поскользнулся и получил травму, которая лишила его возможности самостоятельно передвигаться.