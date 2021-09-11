Телеведущая Анастасия Анисимова умерла в Свердловской области

Екатеринбург, 11 сентября. Ушла из жизни телеведущая Анастасия Анисимова. По некоторым данным, она умерла после продолжительной борьбы с болезнью.

Департамент информационной политики региона подтвердил смерть Анисимовой. Коллеги телеведущей выразили соболезнования родным и близким девушки. Анисимова работала на «Областном телевидении», вела программы «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть» и другие.

Ранее скончался советский, российский актер кино, театра и Владимир Яковлев. Причина его смерти пока не установлена. Широкую известность Яковлев получил после роли в спортивной драме «Поражение после победы».