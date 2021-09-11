Вильфанд пообещал жителям Урала короткое бабье лето в середине сентября

Екатеринбург, 11 сентября. Короткое бабье лето придет в Поволжье и на Урал на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Потепление ожидается в регионах на Средней и Нижней Волге с 13 по 15 сентября. Повышения температуры на Урале прогнозируется 14 и 15 сентября. Местами столбики термометров будут показывать до 20 градусов тепла, передает ТАСС.

«Сильно, резко и заметно будет меняться погода на Урале. Скажем, в Свердловской области 11, 12 и 13 сентября будет еще холодная погода, а к среде температура будет уже выше нормы на четыре-пять градусов», — отметил Вильфанд.

Тепло прогнозируется в Челябинской и Курганской областях. В этих российских регионах столбики термометров покажут около 20 градусов выше нуля. На Средней и Нижней Волге повышение температуры будет в начале следующей недели.

Регионы Центра и Северо-Запада России настигнет осенняя погода к середине следующей недели. С 15 сентября москвичам прогнозируют до плюс 14 градусов днем, а ночью – до четырех градусов выше нуля. Похолодание затронет и Ленинградскую область.