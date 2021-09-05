Спасатели за сутки потушили более 20 пожаров в Свердловской области

Екатеринбург, 5 сентября. Сотрудники МЧС в Свердловской области ликвидировали за сутки 21 пожар. Общая площадь возгорания составила более тысячи гектаров.

Департамент сообщил, что спасателям также удалось потушить крупный пожар в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный». Огонь площадью 760 га полыхал там с 14 августа.

Также сообщается о новых очагах, которые зафиксированы на территории Свердловской области. Сотрудники МЧС работают на 11 пожарах. Специалисты не обнаружили превышения уровня вредных веществ в воздухе в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске.

Пожар на днях охватил вековой костел Святого Николая в Киеве. Здание возвели в 1909 году. Спасатели потушили огонь, который повредил отделку костела на первом и втором этаже. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.