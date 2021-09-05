СК проводит проверку по факту смерти девушки после падения с колеса обозрения на Урале

, 5 сентября. Следственный комитет Свердловской области устанавливает обстоятельства смерти девушки, погибшей в результате падения с неработающего колеса обозрения в городе Асбест.

Инцидент произошел в субботу утром. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Позже девушка скончалась в реанимации, сообщил пресс-секретарь регионального ГУМВД Валерий Горелых.

Сотрудники СУ СК РФ по региону организовали доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначены необходимые следственные мероприятия, ведется поиск возможных очевидцев трагедии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

На днях прокуратура Нижегородской области вместе со специалистами Роспотребнадзора начали проверку по факту отравления в школе 40 детей, сообщало издание URA.RU.