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СК проводит проверку по факту смерти девушки после падения с колеса обозрения на Урале

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 10:45
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти девушки после падения с колеса обозрения на Урале
Невские Новости  /  Александра Щетинина

, 5 сентября. Следственный комитет Свердловской области устанавливает обстоятельства смерти девушки, погибшей в результате падения с неработающего колеса обозрения в городе Асбест.

Инцидент произошел в субботу утром. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Позже девушка скончалась в реанимации, сообщил пресс-секретарь регионального ГУМВД Валерий Горелых.

Сотрудники СУ СК РФ по региону организовали доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначены необходимые следственные мероприятия, ведется поиск возможных очевидцев трагедии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

На днях прокуратура Нижегородской области вместе со специалистами Роспотребнадзора начали проверку по факту отравления в школе 40 детей, сообщало издание URA.RU.

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урал следственный комитет смерть проверка колесо обозрения
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