Злоумышленник напал на студентку УрФУ в Екатеринбурге и схватил за горло

Екатеринбург, 5 сентября. Неизвестный мужчина напал на студентку сзади и схватил за горло. Потерпевшая дала отпор, после чего злоумышленник сбежал. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

Инцидент произошел 2 сентября поздно вечером, когда девушка возвращалась домой после прогулки с друзьями. Студентка была в наушниках и не слышала, как мужчина подкрался сзади. Злоумышленник схватил потерпевшую за горло. Сначала девушка подумала, что кто-то из друзей решил подшутить над ней, но когда потерпевшая обернулась, то увидела незнакомого мужчину азиатской внешности.

Получив отпор, мужчина скрылся с места происшествия, а студентка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Девушка считает, что злоумышленник должен быть наказан. В ходе нападения он сломал ей наушники и сережки.

Тем временем житель Оренбурга напал на бывшую супругу и едва не зарезал у подъезда. Женщину спас взрослый сын.