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Силовики взяли в кольцо Цыганский поселок в Екатеринбурге
Происшествия
Силовики взяли в кольцо Цыганский поселок в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 4 сентября. Сотрудники ОМОН оцепили Цыганский поселок недалеко от торгового центра «Радуга-Парк».

По некоторым данным, в районе участились случаи краж и мошенничеств, поэтому силовики приняли решение провести там рейд. Сотрудники ОМОН не впускают и не выпускают местных жителей. Полиция оцепила улицу Шекспира. Скорее всего, правоохранители проверят каждого гражданина и по нужде увезут их в отдел.

В городском УМВД подтвердили информацию о происходящем, объяснив, что сотрудники ведомства проводят профилактическое мероприятие. Его цель — предупреждение нарушений закона в районе.

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