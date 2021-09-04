Госпитализированная после падения с аттракциона девушка скончалась в Асбесте

Асбест, 4 сентября. Жительница города Асбест Свердловской области скончалась в больнице после падения с заброшенного аттракциона. Она получила серьезные травмы, врачи не смогли спасти пациентку.

Врачи диагностировали у пострадавшей 1988 года рождения сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом. Известно, что она получила повреждения, упав с колеса, которое давно не функционирует. В момент происшествия с ней находился молодой человек. Он утверждает, что не смог спасти подругу.

Полиция организовала проверку после инцидента. Специалистам предстоит установить более подробные обстоятельства произошедшего.