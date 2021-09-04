Девушка попала в реанимацию после падения с заброшенного колеса обозрения в Асбесте

Асбест, 4 сентября. Медики доставили в реанимацию девушку, получившую травмы после падения с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, по факту случившегося полиция начала проверку.

«Колесо обозрения, где случилась беда, уже несколько лет не функционирует. Там все заржавело и пришло в негодность, но для местной молодежи это объект по-прежнему является притягательным. Девушка сорвалась и упала, получив при этом сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, перелом», — отметил Горелых.

Все произошло утром в субботу, 4 сентября. 23-летняя девушка пришла в парк к своему знакомому, который ночевал в сторожке. Речь идет об уроженце Якутии, он не так давно переехал в Свердловскую область вместе с Луна-парком из Башкирии. На допросе он заявил, что во время падения пытался удержать девушку.

В настоящее время девушка находится в реанимационном отделении в одной из больниц Асбеста. Ее состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства инцидента станут известны по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что девушка выпала с балкона 12-го этажа в Красноярске. Полученные травмы оказались смертельными.