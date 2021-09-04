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Труп девочки нашли на перегоне Свердловской железной дороги

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:26
Происшествия
Труп девочки нашли на перегоне Свердловской железной дороги
Невские Новости  /  Анна Карпова

Екатеринбург, 4 сентября. Несовершеннолетнюю с множественными травмами на теле обнаружили мертвой на 2240 километре перегона Заводоуковская — Новая Заимка Свердловской железной дороги.

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Тюменская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения, защиту прав несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты на контроль.

Нежелание пропустить железнодорожный состав привело водителя такси к столкновению с многотонным поездом. Инцидент произошел на переезде в районе станции «Киндери» у села Высокая гора Республики Татарстан.

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