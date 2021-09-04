Труп девочки нашли на перегоне Свердловской железной дороги

Екатеринбург, 4 сентября. Несовершеннолетнюю с множественными травмами на теле обнаружили мертвой на 2240 километре перегона Заводоуковская — Новая Заимка Свердловской железной дороги.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Надзорные органы изучат причины, приведшие к гибели ребенка. На место трагедии выезжал прокурор.

Тюменская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения, защиту прав несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты на контроль.

Нежелание пропустить железнодорожный состав привело водителя такси к столкновению с многотонным поездом. Инцидент произошел на переезде в районе станции «Киндери» у села Высокая гора Республики Татарстан.