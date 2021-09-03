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Ураган сорвал крышу со здания университета в Екатеринбурге
Происшествия
Ураган сорвал крышу со здания университета в Екатеринбурге
Pr Scr instagram.com  /  @m.v_007

Екатеринбург, 3 сентября. Здание Уральского государственного университета имени Горького на улице Ленина осталось без кровли в результате штормового ветра.

Очевидец происшествия рассказал, что после ЧП на место сразу же приехала бригада рабочих, которые стали восстанавливать крышу. О пострадавших и погибших в результате инцидента не сообщалось.

Ураганный ветер испортил десятки зданий и других строений по всему городу. Местные жители говорят, что из-за непогоды оказались повреждены остановки общественного транспорта и автомобили, на которых обнаружились деревья. Кроме того, из-за березы едва не погибли женщина с ребенком.

Синоптики спрогнозировали появление смерчей в Калининградской области. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Эксперт предполагает, что масштабных смерчей в области опасаться не стоит. Разрушительное погодное явление, по его словам, в последний раз наблюдалось более 30 лет назад в Ивановской области.

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