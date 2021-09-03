Уральские таможенники прокомментировали инцидент с выброшенными письмами из Узбекистана

Екатеринбург, 3 сентября. Жители Екатеринбурга нашли на мусорной площадке у дома на Сиреневом бульваре множество выброшенных почтовых посылок. Таможенники провели проверку по факту инцидента.

По предварительным данным, груз в контейнере оставила неустановленная транспортная компания. Выяснилось, что через таможенные органы посылки не проходили, а отправлены они были из Узбекистана. Начальник управления Алексей Фролов направил «Почте России» рекомендацию запросить сведения о происхождении корреспонденции у почтового оператора Узбекистана.

Ранее представители «Почты России» уже комментировали инцидент с выброшенными посылками. Они не были отслеживаемыми. Их доставляли другие транспортные компании, сообщили в компании.