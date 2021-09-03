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Откусившего нос возлюбленной арестанта нашли мертвым в ОВД Серова
Происшествия
Откусившего нос возлюбленной арестанта нашли мертвым в ОВД Серова
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Серов, 3 сентября. В спецпомещении городского отдела внутренних дел нашли тело мужчины, задержанного по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчину задержали в конце августа 2021 года, после того как он откусил нос своей возлюбленной. Молодой человек, находясь в увеселительном заведении со своей спутницей жизни, приревновал ее и откусил нос.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон и уклонение от административного надзора. В определенных кругах он был более известен как Шарфик.

«Тело мужчины сотрудники полиции обнаружили при подаче пищи. В специальном помещении он содержался один. Установлено, что он покончил жизнь самоубийством», — сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Не так давно подозреваемый в убийстве педофила в Самарской области сдался полиции.

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