Мошенница из Екатеринбурга грабила пенсионеров, проводя «ритуалы»

Екатеринбург, 2 сентября. Прокуратура передала материалы уголовного дела в суд в отношении девушки, которая грабила пожилых людей под предлогом проведения ритуалов.

Жертвами мошенницы стали как минимум две пенсионерки. Одно преступление было совершено в 2018 году. Аферистка позвонила в дверь квартиры и попросила у хозяйки воды. Из жилья обманщица похитила ноутбук и драгоценности на сумму 42 тыс. рублей.

Спустя год была ограблена еще одна доверчивая пенсионерка. Злоумышленница предложила ей провести ритуал по «улучшению финансового положения». Пожилая женщина согласилась и лишилась ювелирных изделий и денег. Общая сумма ущерба составила 200 тыс. рублей.

Воровку задержали, против нее возбудили уголовное дело. Материалы направлены в суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем москвичка отдала «ведьме» 666 тыс. рублей за «выкуп души у дьявола». Героиня магического ритуала обратилась в полицию, когда распознала обман.