Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 20:49
20:49
Весь мир
Отказ Пакистана принимать беженцев привел к давке людей на границе с Афганистаном
20:45
Общество
Фильм «Прошлой ночью в Сохо» помог Ане Тейлор-Джой получить новую роль
20:44
Политика
Белоруссия передумала отправлять посла в Вашингтон из-за санкций США
20:40
Армия
Леонков: российский Су-57 многократно превосходит «летающий гроб» ВВС США
20:39
Армия
В АрМИ-2021 приняло участие рекордное число девушек-военнослужащих
20:38
Политика
В New York Post опубликовали список самых ярких примеров лжи Байдена об Афганистане
20:36
Шоу-бизнес
Новым избранником Ксении Бородиной оказался блогер без российского гражданства
20:35
Весь мир
Военный обозреватель рассказал впечатления от фильма «Шугалей-3: Возвращение»
20:30
Шоу-бизнес
Биограф ABBA рассказал, чем удивит группа зрителей в новом шоу
20:29
Шоу-бизнес
Виталий Максимов рассказал, какой эпизод с Валентином Гафтом снял с 19-го дубля
Все новости

Мошенница из Екатеринбурга грабила пенсионеров, проводя «ритуалы»
Происшествия
Мошенница из Екатеринбурга грабила пенсионеров, проводя «ритуалы»
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Екатеринбург, 2 сентября. Прокуратура передала материалы уголовного дела в суд в отношении девушки, которая грабила пожилых людей под предлогом проведения ритуалов.

Жертвами мошенницы стали как минимум две пенсионерки. Одно преступление было совершено в 2018 году. Аферистка позвонила в дверь квартиры и попросила у хозяйки воды. Из жилья обманщица похитила ноутбук и драгоценности на сумму 42 тыс. рублей.

Спустя год была ограблена еще одна доверчивая пенсионерка. Злоумышленница предложила ей провести ритуал по «улучшению финансового положения». Пожилая женщина согласилась и лишилась ювелирных изделий и денег. Общая сумма ущерба составила 200 тыс. рублей.

Воровку задержали, против нее возбудили уголовное дело. Материалы направлены в суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем москвичка отдала «ведьме» 666 тыс. рублей за «выкуп души у дьявола». Героиня магического ритуала обратилась в полицию, когда распознала обман.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мошенница из Екатеринбурга грабила пенсионеров, проводя «ритуалы»
суд мошенники дело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru