В Екатеринбурге арестован помощник экс-схимонаха Сергия Могучев

Екатеринбург, 2 сентября. Суд Екатеринбурга постановил арестовать по делу о возбуждении ненависти Всеволода Могучева, являющегося помощником отлученного от церкви схимонаха Сергия, он же Николай Романов.

По данным следствия, Могучев отвечал за связи с общественностью в захваченном Среднеуральском женском монастыре и опубликовывал проповеди «наставника». Мужчина был задержан правоохранителями на территории Тюменской области в поезде, следующем в Екатеринбург.

Накануне стало известно, что Николай Романов также стал фигурантом уголовного дела об экстремизме в составе организованной группы.