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В Екатеринбурге арестован помощник экс-схимонаха Сергия Могучев

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:28
Происшествия
В Екатеринбурге арестован помощник экс-схимонаха Сергия Могучев
komi.sledcom.ru

Екатеринбург, 2 сентября. Суд Екатеринбурга постановил арестовать по делу о возбуждении ненависти Всеволода Могучева, являющегося помощником отлученного от церкви схимонаха Сергия, он же Николай Романов.

По данным следствия, Могучев отвечал за связи с общественностью в захваченном Среднеуральском женском монастыре и опубликовывал проповеди «наставника». Мужчина был задержан правоохранителями на территории Тюменской области в поезде, следующем в Екатеринбург.

Накануне стало известно, что Николай Романов также стал фигурантом уголовного дела об экстремизме в составе организованной группы.

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