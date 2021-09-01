Ребенок стал жертвой крупного пожара в коллективном саду Екатеринбурга

Екатеринбург, 1 сентября. В Свердловской области начали доследственную проверку по факту гибели ребенка в пожаре. Об этом сообщил руководитель следственного отдела регионального СК.

Погибшему мальчику было 8 лет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Первичный экспертный осмотр тела не выявил внешних признаков насильственной смерти.

Напомним, что трагедия произошла в СНТ «Железнодорожник» сегодня ночью. Согласно предварительным данным, в пожаре пострадали мужчина и двое детей, один из которых погиб.

Предположительно, причиной возгорания частного дома могло стать замыкание электропроводки, перегрев печи или неосторожное обращение с обогревательным оборудованием.

В Балашихе пожилую женщину с двумя внуками вывели из горящей квартиры, сообщало информационное агентство РИАМО. Пожар возник на кухне квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома.