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Ребенок стал жертвой крупного пожара в коллективном саду Екатеринбурга
Происшествия
Ребенок стал жертвой крупного пожара в коллективном саду Екатеринбурга
25.mchs.gov.ru

Екатеринбург, 1 сентября. В Свердловской области начали доследственную проверку по факту гибели ребенка в пожаре. Об этом сообщил руководитель следственного отдела регионального СК.

Погибшему мальчику было 8 лет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Первичный экспертный осмотр тела не выявил внешних признаков насильственной смерти.

Напомним, что трагедия произошла в СНТ «Железнодорожник» сегодня ночью. Согласно предварительным данным, в пожаре пострадали мужчина и двое детей, один из которых погиб.

Предположительно, причиной возгорания частного дома могло стать замыкание электропроводки, перегрев печи или неосторожное обращение с обогревательным оборудованием.

В Балашихе пожилую женщину с двумя внуками вывели из горящей квартиры, сообщало информационное агентство РИАМО. Пожар возник на кухне квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома.

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пожар полиция доследственная проверка гибель ребенка
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