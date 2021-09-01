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Спасатели потушили восемь садовых домов под Екатеринбургом
Происшествия
Спасатели потушили восемь садовых домов под Екатеринбургом
b-port.com

Екатеринбург, 1 сентября. Пожар вспыхнул в садовом товариществе «Энергостроитель». Площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров. Информации о жертвах пока нет.

Спасатели экстренно выехали на место происшествия. Им удалось полностью потушить пожар спустя три часа. В настоящее время они проводят разборку завалов. Восемь дачных домов получили повреждения. В ликвидации огня были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава.

В одном из частных домов ранее погиб ребенок, сообщал телеканал «360». Три человека пострадали, среди них двое детей. Сотрудники СК работают на месте происшествия. Сейчас они ищут очевидцев происшествия. Назначена медэкспертиза.

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пожар чп снт
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