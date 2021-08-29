Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 20:57
20:57
Общество
Жительница Заполярья вырастила огромный арбуз в суровых климатических условиях
20:55
Общество
Спасенный туляками краснокнижный лебедь отправился на лечение в Москву
20:54
Политика
Журналист Вышинский ответил на вопрос о свободе слова на Украине
20:54
Происшествия
Жители Чебоксар нашли труп молодой девушки под окнами многоэтажки
20:51
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом осужденного на три года бурятского полицейского
20:50
Весь мир
Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Алжире
20:47
Армия
Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
20:47
Россия
«Ночной охотник»: военный рассказал о боевых возможностях ударного вертолета Ми-28Н
20:46
Наука
Источником космического излучения могут оказаться остатки сверхновых звезд
20:45
Общество
Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
Все новости

Змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга
Происшествия
Змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга
pixnio.com  /  pixnio

Екатеринбург, 29 августа. Девочка пострадала в «Парке бабочек». Ее укусила змея. Медики осмотрели ребенка. Сотрудники питомника объяснили реакцию рептилии запахом цыплят.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Девочка пришла с мамой и младшей сестрой в контактный зоопарк. Малышка взяла в руки змею, и та укусила ее в лицо. Сотрудники питомника успокоили родителей пострадавшей, отметив, что змеи не ядовитые и их можно брать в руки. На всякий случай мама отвезла девочку в больницу на обследование, сообщает портал E1.RU.

Сотрудники зоопарка предположили, что инцидент произошел из-за того, что руки ребенка пахли цыплятами, которых она трогала до происшествия.

Тем временем в сахалинском зоопарке случилось пополнение. Туда привезли свиноносую носатую змею. Она уже прошла карантин, хорошо ест и отдыхает, рассказали в питомнике.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга
екатеринбург змея зоопарк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru