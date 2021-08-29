Змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга

Екатеринбург, 29 августа. Девочка пострадала в «Парке бабочек». Ее укусила змея. Медики осмотрели ребенка. Сотрудники питомника объяснили реакцию рептилии запахом цыплят.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Девочка пришла с мамой и младшей сестрой в контактный зоопарк. Малышка взяла в руки змею, и та укусила ее в лицо. Сотрудники питомника успокоили родителей пострадавшей, отметив, что змеи не ядовитые и их можно брать в руки. На всякий случай мама отвезла девочку в больницу на обследование, сообщает портал E1.RU.

Сотрудники зоопарка предположили, что инцидент произошел из-за того, что руки ребенка пахли цыплятами, которых она трогала до происшествия.

Тем временем в сахалинском зоопарке случилось пополнение. Туда привезли свиноносую носатую змею. Она уже прошла карантин, хорошо ест и отдыхает, рассказали в питомнике.