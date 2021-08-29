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Пьяный водитель поджег автомобиль BMW после ДТП в Екатеринбурге
Происшествия
Пьяный водитель поджег автомобиль BMW после ДТП в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 августа. Виновник ДТП поджег машину у отделения полиции и сбежал. Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

Авария произошла ночью на улице Машиностроителей. Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в иномарку BMW.

Потерпевшие вызвали на место происшествия сотрудников ДПС. Хозяин битой машины решил сам доставить виновника аварии в участок, чтобы быстрее оформить ДТП. Во время заполнения документов пьяный мужчина несколько раз выходил на улицу. После очередной «прогулки» он не вернулся в отделение.

Владельцы иномарки забеспокоились и вышли на улицу, где обнаружили свою машину горящей. Злоумышленника на месте происшествия не оказалось. Автомобиль потушили. Полиция ищет подозреваемого.

Стражи порядка отметили, что доказать вину мужчину не составит труда, потому что на стене здания ГИБДД установлена камера наружного видеонаблюдения, которая запечатлела поджог.

Тем временем нетрезвый водитель из Москвы покусал полицейских при проверке документов.

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