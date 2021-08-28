Екатеринбуржцев напугала «повешенная невеста» на мосту рядом с музеем искусств

Екатеринбург, 28 августа. Жителей города испугал манекен в женском свадебном наряде, который повесили на мосту, распложенном на улице Малышева.

Горожане рассказали, что увидели куклу, похожую на труп. Выяснилось, что это оказался арт-объект, его разместили рядом с Музеем изобразительных искусств. Екатеринбуржцы обратились к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой разобраться в ситуации, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Как выяснилось, кто-то из категории граждан, которые живут по принципу «хорошими делами прославиться нельзя», решил таким образом испортить настроение отдыхающим», — сообщил он.

Вскоре на место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители сняли манекен с моста и отметили, что он был набит различным мусором. Пока личность человека, который повесил «невесту», не известна.