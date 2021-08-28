Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Сургута

Екатеринбург, 28 августа. Воздушное судно АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр», следовавшее из Сургута в Барнаул, совершило экстренную посадку в аэропорту вылета из-за сработавшего датчика генератора.

На борту самолета находились 47 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Экстренная посадка прошла в штатном режиме, сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры.

Авиакомпания оказала пассажирам необходимые услуги. Воздушное судно было заменено. Вылет второго самолета состоялся через 40 мин после экстренной посадки.

По факту произошедшего транспортная прокуратура Сургута проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее результатам сотрудники надзорного ведомства примут меры прокурорского реагирования.