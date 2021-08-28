Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 20:37
20:34
Общество
Диетологи объяснили эффективность острой пищи для похудения
20:33
Спорт
«Без Криштиану будет лучше»: аналитик рассказал о перспективах «Ювентуса» без Роналду
20:33
Происшествия
В Берлине во время массовых беспорядков пострадали четверо полицейских
20:30
Политика
Талибы представили нового и. о. министра высшего образования в Афганистане
20:30
Шоу-бизнес
Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой
20:29
Экономика
Секрет эксклюзивности Rolls Royce раскрыли автоэксперты
20:26
Политика
Следственный комитет проверит публикацию об СССР в связи с обращением депутата Милонова
20:25
Политика
Вице-президент Афганистана назвал переговоры в Дохе «началом конца»
20:24
Армия
В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ
20:21
Политика
Александр Рар: Зеленский боится, что немцы и французы не на его стороне в минском процессе
Все новости

Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Сургута

  /   Обновлено: 28 августа 2021 19:57
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Сургута
pixabay.com

Екатеринбург, 28 августа. Воздушное судно АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр», следовавшее из Сургута в Барнаул, совершило экстренную посадку в аэропорту вылета из-за сработавшего датчика генератора.

На борту самолета находились 47 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Экстренная посадка прошла в штатном режиме, сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры.

Авиакомпания оказала пассажирам необходимые услуги. Воздушное судно было заменено. Вылет второго самолета состоялся через 40 мин после экстренной посадки.

По факту произошедшего транспортная прокуратура Сургута проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее результатам сотрудники надзорного ведомства примут меры прокурорского реагирования.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Сургута
самолет сургут экстренная посадка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru