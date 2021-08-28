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В Сысерти ребенок лишился пальца при спуске с водной горки
Происшествия
В Сысерти ребенок лишился пальца при спуске с водной горки
Global Look Press  /  Ricardo Rubio

Екатеринбург, 28 августа. Девятилетний мальчик лишился пальца во время спуска с водной горки на одной из баз отдыха в Сысерти Свердловской области.

Несчастный случай произошел на базе отдыха «Терсутская». Девятилетний мальчик спускался с водной горки и получил травму пальца на правой руке. Ему пришлось ампутировать треть фаланги.

По словам матери ребенка, сын несколько раз катался на аттракционе, и все было хорошо. По данному факту межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области начала проверку на предмет соблюдения требований безопасности для скейт-площадок. В случае выявления нарушений виновные понесут наказание.

Тело без вести пропавшего 14-летнего школьника из Первомайского района нашли в реке в центре Новосибирска.

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база отдыха пострадал ребенок водная горка
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