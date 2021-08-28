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Столярный цех загорелся в исправительной колонии Нижнего Тагила

  /   Обновлено: 28 августа 2021 19:18
Происшествия
Столярный цех загорелся в исправительной колонии Нижнего Тагила
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Нижний Тагил, 28 августа. В исправительной колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области загорелся столярный цех, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Согласно предварительным данным, пожар начался в промышленной зоне исправительной колонии №13. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание. Его общая площадь составила 200 квадратных метров.

Все сотрудники и заключенные колонии были эвакуированы из горящего здания на безопасное расстояние. Информации о пострадавших нет. Причины пожара еще устанавливаются.

В Екатеринбурге на улице Малышева вспыхнуло недостроенное здание. По словам местных жителей, поваливший со стороны стройки дым был настолько густой, что им заволокло все окрестности. Передвигаться в таком смоге крайне затруднительно.

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