Спасатели потушили 27 природных пожаров в Свердловской области

Екатеринбург, 28 августа. Пожарные потушили 27 очагов возгорания в лесах Свердловской области. В ликвидации принимали участие более тысячи спасателей.

По последним данным, в регионе полыхает 21 пожар. На место ЧП прибыли 25 авиадесантников Уральской авиабазы охраны лесов, которые работали до этого в Якутии.

Крупные очаги зарегистрированы в лесничествах, расположенных на территории Первоуральского городского округа, Пышминского городского округа. Информация о пострадавших не поступала.

На днях эвакуация из-за лесного пожара началась под Первоуральском. Пламя подошло на опасно близкое расстояние и угрожало садовым товариществам. Сотрудники МЧС вывезли в безопасное место 56 человек, включая восьмерых детей.