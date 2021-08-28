Спасатели потушили 27 природных пожаров в Свердловской области

Екатеринбург, 28 августа. Пожарные потушили 27 очагов возгорания в лесах Свердловской области. В ликвидации принимали участие более тысячи спасателей.
По последним данным, в регионе полыхает 21 пожар. На место ЧП прибыли 25 авиадесантников Уральской авиабазы охраны лесов, которые работали до этого в Якутии.
Крупные очаги зарегистрированы в лесничествах, расположенных на территории Первоуральского городского округа, Пышминского городского округа. Информация о пострадавших не поступала.
На днях эвакуация из-за лесного пожара началась под Первоуральском. Пламя подошло на опасно близкое расстояние и угрожало садовым товариществам. Сотрудники МЧС вывезли в безопасное место 56 человек, включая восьмерых детей.