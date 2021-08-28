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Происшествия
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в строящемся доме
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В Екатеринбурге произошел крупный пожар в строящемся доме

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:17
Происшествия
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в строящемся доме
25.mchs.gov.ru

Екатеринбург, 28 августа. Недостроенное здание вспыхнуло на улице Малышева. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Местные жители рассказали, что дым был настолько густой, что им заволокло все окрестности. Передвигаться в таком смоге крайне затруднительно.

Согласно предварительным данным, пожар распространился на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В данный момент возгорание локализовано. Пожарные бросили все силы на ликвидацию огня.

Этой ночью в Ялте горел жилой многоквартирный дом. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, из дома пришлось эвакуировать жильцов.

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