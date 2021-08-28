Пенсионер торопился в магазин и сбил двух детей на «зебре» в Свердловской области

Екатеринбург, 28 августа. В центре Краснотурьинска 80-летний водитель за рулем ВАЗ-21041 совершил наезд на двух десятилетних мальчиков. ДТП произошло на улице Ленина.

Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, один из них вел рядом велосипед. Мальчики убедились, что автомобили остановились и пропускают их. Они успели перейти часть дороги, как в них, не сбавляя скорости, врезалась отечественная легковушка, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Пенсионер объяснил правоохранителям, что торопился в магазин, а детей-пешеходов не заметил из-за остановившегося в правой полосе автомобиля. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в детское отделение ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ». Известно, что мальчики находились на улице без сопровождения взрослых.

В отношении водителя, совершившего наезд на детей, составлен административный протокол. Сотрудники региональной Госавтоинспекции продолжают доследственную проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних.

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