В Свердловской области подросток без прав сбил на байке четырех человек

Екатеринбург, 28 августа. Подросток-байкер без прав из Сухого Лога Свердловской области сбил семью из четырех человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, ДТП произошло поздним вечером на улице Юбилейная. Подросток на мотоцикле двигался по центру города, не заметил пешеходов и наехал на них. В результате столкновения транспортное средство опрокинулось.

Пострадала семья из четырех человек и сам юный пилот. Все были доставлены в больницу. Медики диагностировали у 39-летнего мужчины перелом лодыжки. Его жена и трехлетний сын отделались ушибами. Второй мальчик получил перелом обеих голеней. Водитель получил легкие травмы и ссадины и в лечении не нуждается.

В ходе проверки выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован, а подросток не имел документального разрешения на управление байком. По данному факту были возбуждены административные дела. Также решается вопрос о привлечении отца подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Еще одно подобное ДТП произошло в Марий Эл. Юный мотоциклист едва не отправил пожилых пешеходов на тот свет в пригороде Йошкар-Олы.