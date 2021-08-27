В Екатеринбурге завели дело после смертельного пожара в многоэтажке на Мичурина

Екатеринбург, 27 августа. Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга возбудили уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме.

В ночь на пятницу загорелась кровля здания на улице Мичурина. Площадь пожара составила 780 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 65 человек, включая семерых детей. В результате возгорания погибли два местных жителя. О последующей проверке Следственного комитета России и заведении уголовного дела сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Ранее стали известны подробности пожара, возникшего в одном из многоквартирных домов Екатеринбурга. По словам специалистов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.