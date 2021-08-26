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Ребенок скончался в поезде Анапа — Екатеринбург

  /   Обновлено: 26 августа 2021 16:11
Происшествия
Ребенок скончался в поезде Анапа — Екатеринбург
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 26 августа. Несовершеннолетний мальчик умер из-за проблем со здоровьем во время поездки на поезде. Информацию подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.

Юный пассажир пожаловался на самочувствие, когда поезд приближался к Каменску-Уральскому. По информации местных СМИ, ребенку было всего два года. Он с рождения болел ДЦП.

Следственный комитет сообщает, что смерть несовершеннолетнего не носит криминального характера. По факту произошедшего идет проверка. Специалисты назначили ряд экспертиз.

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