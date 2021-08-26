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Прокуратура начала проверку после пожара возле детского лагеря под Екатеринбургом

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара возле детского лагеря под Екатеринбургом
 /  Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Екатеринбург, 26 августа. Прокуратура организовала проверку после возгорания возле детского лагеря и психоневрологического интерната под Екатеринбургом. Постояльцев и персонал учреждений эвакуировали.

Инцидент случился неподалеку от деревни Хомутовка, входящей в состав городского округа Первоуральск Свердловской области. Лесной пожар подобрался максимально близко к населенному пункту и расположенным неподалеку социальным объектам.

Детей из лагеря отправили домой, а постояльцев интерната распределили по другим социальным учреждениям региона. На место происшествия приехала и. о. прокурора Первоуральска Любовь Некрасова. По словам чиновницы, надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также о защите населения и территорий от лесных пожаров.

Ранее появилась информация, что пограничники Сарова борются с лесными пожарами. В настоящий момент пламя подобралось вплотную к контрольно-пропускному пункту закрытого города.

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