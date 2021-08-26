Пациентов первоуральского ковидного госпиталя эвакуировали из-за лесного пожара

Екатеринбург, 26 августа. Врачей и пациентов первоуральской ковидной больницы №3 эвакуировали из-за лесного пожара. Дым мог заполнить медицинское учреждение.

Тяжелых больных перевезли в другие госпитали. Пациентов, которые находились в удовлетворительном состоянии, отправили по домам — их лечение будут контролировать участковые терапевты, объяснил официальный представитель регионального минздрава Константин Шестаков.

Спасатели и бригады скорой помощи сработали оперативно: всего из медучреждения были вывезены 150 человек. Если ситуация с природным пожаром стабилизируется, ковидный госпиталь сможет продолжить работу.

Несколько недель назад около 300 человек были эвакуированы из больницы во Владимире по причине возгорания в одном из кабинетов. В результате инцидента никто не пострадал.