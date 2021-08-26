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Пациентов первоуральского ковидного госпиталя эвакуировали из-за лесного пожара

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:46
Происшествия
Пациентов первоуральского ковидного госпиталя эвакуировали из-за лесного пожара
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Екатеринбург, 26 августа. Врачей и пациентов первоуральской ковидной больницы №3 эвакуировали из-за лесного пожара. Дым мог заполнить медицинское учреждение.

Тяжелых больных перевезли в другие госпитали. Пациентов, которые находились в удовлетворительном состоянии, отправили по домам — их лечение будут контролировать участковые терапевты, объяснил официальный представитель регионального минздрава Константин Шестаков.

Спасатели и бригады скорой помощи сработали оперативно: всего из медучреждения были вывезены 150 человек. Если ситуация с природным пожаром стабилизируется, ковидный госпиталь сможет продолжить работу.

Несколько недель назад около 300 человек были эвакуированы из больницы во Владимире по причине возгорания в одном из кабинетов. В результате инцидента никто не пострадал.

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