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Эвакуация из-за лесного пожара началась под Первоуральском

  /   Обновлено: 25 августа 2021 17:02
Происшествия
Эвакуация из-за лесного пожара началась под Первоуральском
accident.perm.ru  /  ГИС-центр ПГУ

Первоуральск, 25 августа. Сотрудники экстренных служб начали эвакуировать жителей деревни Хомутовки под Первоуральском. Жилым строениям угрожает лесной пожар, который подошел на опасное расстояние.

ГУ МЧС ранее сообщало о новом очаге под Первоуральском, который угрожает садовым товариществам. В настоящее время в безопасное место вывезли 56 человек, включая восьмерых детей.

Расположенный рядом санаторий-профилакторий «Лесная сказка» также могут эвакуировать. В нем на данный момент проживают 75 человек, из них 45 детей. По последним данным, в Свердловской области зафиксирован 51 очаг возгорания. Спасатели потушили 24.

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