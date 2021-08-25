Эвакуация из-за лесного пожара началась под Первоуральском

Первоуральск, 25 августа. Сотрудники экстренных служб начали эвакуировать жителей деревни Хомутовки под Первоуральском. Жилым строениям угрожает лесной пожар, который подошел на опасное расстояние.

ГУ МЧС ранее сообщало о новом очаге под Первоуральском, который угрожает садовым товариществам. В настоящее время в безопасное место вывезли 56 человек, включая восьмерых детей.

Расположенный рядом санаторий-профилакторий «Лесная сказка» также могут эвакуировать. В нем на данный момент проживают 75 человек, из них 45 детей. По последним данным, в Свердловской области зафиксирован 51 очаг возгорания. Спасатели потушили 24.