Мощный пожар подобрался к садовому товариществу в Свердловской области

Екатеринбург, 25 августа. Для тушения огня на место ЧП был отправлен вертолет Ми-8 и другая специальная техника.

Садовому товариществу в Первоуральском городском округе угрожает новый очаг природного пожара. Для тушения пламени на место ЧП отправился вертолет Ми-8, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Также там уточнили, что загорелась сухая растительность на поле. Пламя постепенно переходит на лесной массив. Сильный ветер и теплая погода способствуют быстрому распространению пожара. Над тушением огня работают 36 человек, задействовано 12 единиц техники.

Еще один пожар удалось ликвидировать в Подольске в хозпостройке на Красноармейской улице, сообщает РИАМО.