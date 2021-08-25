Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 16:09
16:05
Происшествия
Бастрыкин намерен посетить Тюмень в рамках расследования дела об убийстве девочки
16:02
Общество
Путин анонсировал заседание Совета по физкультуре и спорту
16:01
Спорт
Осипов объяснил, почему телеканалы не покупают права на показ матчей РПЛ
15:54
Армия
Четыре самолета ВКС РФ с гражданами России и СНГ вылетели из Кабула
15:53
Общество
Попытка прорыва польского депутата через белорусскую границу к мигрантам попала на видео
15:53
Общество
Мэров городов Крыма обязали писать объяснительные из-за несоблюдения антиковидных мер
15:52
Политика
Экс-президент Украины Кучма назвал главную причину потери Крыма Киевом
15:49
Общество
Участники «Новой волны» заложили бронзовый барельеф в центре Сочи
15:44
Шоу-бизнес
Изможденный вид солиста «Любэ» Расторгуева напугал фанатов
15:42
Происшествия
Мощный пожар подобрался к садовому товариществу в Свердловской области
Все новости

Мощный пожар подобрался к садовому товариществу в Свердловской области

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:48
Происшествия
Мощный пожар подобрался к садовому товариществу в Свердловской области
 /  Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Екатеринбург, 25 августа. Для тушения огня на место ЧП был отправлен вертолет Ми-8 и другая специальная техника.

Садовому товариществу в Первоуральском городском округе угрожает новый очаг природного пожара. Для тушения пламени на место ЧП отправился вертолет Ми-8, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Также там уточнили, что загорелась сухая растительность на поле. Пламя постепенно переходит на лесной массив. Сильный ветер и теплая погода способствуют быстрому распространению пожара. Над тушением огня работают 36 человек, задействовано 12 единиц техники.

Еще один пожар удалось ликвидировать в Подольске в хозпостройке на Красноармейской улице, сообщает РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мощный пожар подобрался к садовому товариществу в Свердловской области
пожар екатеринбург чп пламя
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru