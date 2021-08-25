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Установлена причина крупного пожара у горы Волчиха на Урале
Происшествия
Установлена причина крупного пожара у горы Волчиха на Урале
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Екатеринбург, 25 августа. Поджог назван причиной мощного пожара у горы Волчиха на Урале. Спасатели потушили пламя, которое охватило 200 га.

Сотрудники МЧС сутки ликвидировали крупный пожар, который разгорелся в районе горы Волчиха. Директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин заявил, что причиной ЧП стал поджог, передает «Интерфакс».

Пламя сначала охватило площадь 6 га, но из-за сильного ветра моментально распространилось на соседние территории, достигнув 200 га. Пожар за 10-15 минут охватил деревья, расположенные вдоль трассы в сторону Екатеринбурга по Пермскому тракту. Лежнин назвал случившееся человеческой халатностью и отметил, что огонь угрожал дачам. Однако экстренным службам удалось справиться с пожаром, никто не пострадал.

Тем временем в Приморье объявили высокий класс пожароопасности, сообщает Deita. Метеорологи предупреждают, что сухая и жаркая погода может стать причиной возгорания леса.

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пожар чп лес
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