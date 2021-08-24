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Движение транспорта на трассе Пермь — Екатеринбург возобновлено

  /   Обновлено: 24 августа 2021 17:47
Происшествия
Движение транспорта на трассе Пермь — Екатеринбург возобновлено
pixabay.com

Ревда, 24 августа. Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург вблизи города Ревда в Свердловской области вновь открыта для движения транспорта.

Ранее ФАН писал про сообщение ФКУ «Уралуправтодор» о перекрытии участка дороги на трассе между Екатеринбургом и Пермью. Причиной стал лесной пожар, который разгорелся около города Ревда Свердловской области.

На время перекрытия движения объезд был организован через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск. Распорядительно-регулировочные действия производили местные инспекторы ГИБДД.

В аналогичной ситуации оказалась и дорога в Челябинской области. Из-за тления торфяника около Миасса начался лесной пожар. В результате было перекрыто движение по Тургоякскому шоссе.

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екатеринбург пермь трасса лесной пожар ревда возобновление движения
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