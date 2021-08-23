Площадь природного пожара под Екатеринбургом увеличилась до 500 гектаров

Екатеринбург, 23 августа. Новые очаги возгорания появились на озере Глухом под Первоуральском, где уже неделю борются с огнем. Ранее площадь пожара составляла 240 гектаров.

Ситуация осложняется знойной жарой. Из-за нее появляются новые очаги пожара. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на площади в размере 100 гектаров кромка огня сдвинулась от минполосы на 200 метров вглубь леса. В СНТ «Мирный», откуда ранее были эвакуированы дачники, работают 120 огнеборцев. Они пытаются не допустить распространения возгорания на дома.

Всего в регионе, по данным ведомства, действует 29 лесных пожаров, большинство из них возникли не только из-за аномальной жары, но и по вине граждан. Жители Екатеринбурга в настоящее время жалуются на запах гари и дым. О пострадавших не сообщалось.