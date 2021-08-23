Жителей Свердловской области напугал странный светящийся объект в небе

Екатеринбург, 23 августа. Ночью 22 августа многие жители Урала заметили в небе яркий летающий объект. В соцсетях тут же появилось множество теорий касательно непонятного явления.

Популярной версией произошедшего стало предположение о «неземном происхождении» объекта. Одни горожане решили, что к Земле летит метеор, другие предположили, что это НЛО.

Однако утром жители Свердловской области узнали, что пролетавший по небу объект является ракетоносителем «Союз-2.1б». С его помощью «Роскосмос» отправил на орбиту 34 спутника связи OneWeb. Аппараты позволят провести интернет в дальние уголки планеты. Отметим, наблюдать ракету могли жители Среднего и Северного Урала.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» может отправить еще двух космических туристов на орбиту. В данный момент готовится подписание соответствующего договора.