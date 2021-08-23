Перевал Дятлова вошел в топ самых страшных мест России

Екатеринбург, 23 августа. Перевал Дятлова признали наиболее страшным местом в России. Опрос среди жителей страны провели специалисты сервиса Tvil.ru.

Лучшим местом для испытаний своей храбрости в России опрошенные жители считают перевал Дятлова. Он также называется Гора мертвецов в Свердловской области. За перевал Дятлова проголосовали 18% пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса.

Еще одним адреналиновым местом в России назван Танцующий лес, который находится в Калининградской области. Кроме того, список составили достопримечательности Карелии, Москвы, Камчатского края и ряда других регионов страны.

Стало известно о смерти директора Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, сообщалось ранее. Он скончался от последствий, вызванных коронавирусом.

Памятник погибшим туристам ранее установили на перевале Дятлова. Скульптором выступил российский авангардист Григорий Эмви, сообщает «Ридус».