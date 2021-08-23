Площадь пожара возле баз отдыха под Первоуральском возросла до 240 га

Екатеринбург, 23 августа. Новые очаги возгорания появились рядом с полыхающей территорией у баз отдыха под Первоуральском в Свердловской области. В итоге площадь пожара составила 240 гектаров.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Природный пожар действует в районе озера Глухое под Первоуральском. В настоящее время огнеборцы привлекли к тушению пожаров еще больше сил, в том числе задействована авиалесоохрана.

Отдыхающие и персонал баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров» эвакуированы. Также сотрудники МЧС спасли дачников. Людей разместили в пункте временного содержания.

Специалисты оперативно создают минерализованную полосу рядом с садовым товариществом. Также спасатели работают над ликвидацией огня. Накануне к работам привлекли 63 человека и 20 единиц техники, им на усиление направили аэромобильную группировку в составе 30 человек.