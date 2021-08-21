Новый температурный рекорд зафиксировали в Екатеринбурге впервые с 1935 года

Екатеринбург, 21 августа. Исторический температурный рекорд зафиксировали в Екатеринбурге. Столбики термометров впервые с 1935 года показали выше 34 градусов.

Региональный гидрометцентр зафиксировал рекорд в эту субботу. Столбики термометров показали 34,7 градуса. МЧС по региону предупреждало, что с 18 по 22 августа в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода.

Во многих регионах России эта суббота ознаменовалась осадками. Например, столичные синоптики спрогнозировали небольшой дождь и облачность. Ночью столбики термометров опустятся до 15 градусов.