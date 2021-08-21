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На перевале Дятлова у инструктора туристической группы остановилось сердце

  /   Обновлено: 21 августа 2021 14:37
Происшествия
На перевале Дятлова у инструктора туристической группы остановилось сердце
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Екатеринбург, 21 августа. Участники туристической группы стали посылать сигналы SOS с перевала Дятлова. Как оказалось, из-за обострившихся проблем с сердцем погиб их инструктор.

Туристы пытаются связаться с экстренными службами, но ситуация усугубляется плохой связью. Судя по указанным координатам с GPS-трекера, через который поступают сигналы SOS, группа находится на территории Печоро-Илычского заповедника, недалеко от Маньпупунер и горных модулей Европа — Азия.

Отмечается, что с остальными участниками похода все хорошо. Сейчас на помощь им отправлены спасатели. Информация об инциденте уточняется.

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туристы смерть инструктор перевал дятлова
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