На перевале Дятлова у инструктора туристической группы остановилось сердце

Екатеринбург, 21 августа. Участники туристической группы стали посылать сигналы SOS с перевала Дятлова. Как оказалось, из-за обострившихся проблем с сердцем погиб их инструктор.

Туристы пытаются связаться с экстренными службами, но ситуация усугубляется плохой связью. Судя по указанным координатам с GPS-трекера, через который поступают сигналы SOS, группа находится на территории Печоро-Илычского заповедника, недалеко от Маньпупунер и горных модулей Европа — Азия.

Отмечается, что с остальными участниками похода все хорошо. Сейчас на помощь им отправлены спасатели. Информация об инциденте уточняется.