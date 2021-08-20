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Один человек стал жертвой ДТП с КамАЗом в Екатеринбурге
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП с КамАЗом в Екатеринбурге
35.мвд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД по Вологодской области

Екатеринбург, 20 августа. Смертельная авария произошла на улице Сулимова. Водитель иномарки двигался в сторону улицы Боровая и допустил столкновение со стоящим грузовиком.

По предварительным данным, женщина-водитель отвлеклась во время езды, в результате чего машина въехала в грузовик. Жертвой ДТП стал 44-летний пассажир «Рено». Автомобилистка была госпитализирована. КамАЗ в момент происшествия убирал улицу.

Страшная авария произошла сегодня под Ростовом. Один погиб, 11 пострадали в аварии с «Газелью» и Nissan.

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