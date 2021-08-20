Силовики задержали заместителя прокурора района в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 20 августа. Оперативники ФСБ провели операцию по задержанию зампрокурора Ленинского района, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудник надзорного ведомства провел в изоляторе временного содержания два дня, а после его отпустили под подписку о невыезде, сообщает издание URA.RU. Его дело связывают с прошедшими в начале августа 2021 года обысками в местной строительной компании. Пока материалы дела не разглашаются.

Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Силовики ранее задержали главу мэрии города Рыбное и его первого заместителя. Они собирались предложить чиновнику «вознаграждение» в виде имущества за ряд действий, совершенных в их пользу.