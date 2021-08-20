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Водитель в Екатеринбурге избил пассажирку за отказ ехать в такси
Происшествия
Водитель в Екатеринбурге избил пассажирку за отказ ехать в такси
pixabay.com  /  Rene1905 / Olle August

Екатеринбург, 20 августа. Таксист избил екатеринбурженку за то, что она отказалась переплачивать за поездку. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Местная жительница вызвала такси через приложение одного из агрегаторов. Водитель после вопроса девушки, почему он не подъехал к пункту назначения, стал хамить и озвучил совершенно другую стоимость поездки. Пассажирка решила отказаться от услуги и вышла из машины.

По словам девушки, водитель выбежал из салона следом за ней и стал избивать ее по голове и оскорблять. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Полиция установила номер автомобиля. В компании перевозчика обещали разобраться в ситуации.

Накануне стало известно, что подмосковный таксист попал в полицию за подрыв семи банкоматов. Также он пытался ограбить банк.

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