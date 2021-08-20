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Убивший знакомого за долг в 500 рублей житель Урала предстанет перед судом
Происшествия
Убивший знакомого за долг в 500 рублей житель Урала предстанет перед судом
pixabay.com

Екатеринбург, 20 августа. Суд рассмотрит дело об убийстве человека из-за долга в 500 рублей. Преступники вывезли жертву в лес и заставили копать яму.

Следствие установило, что обвиняемый с сообщниками похитили молодого человека с целью заставить его вернуть долг в размере 500 рублей. Фигуранты избили потерпевшего и, опасаясь, что он обратится в полицию, убили.

Соучастник преступления скончался, поэтому перед судом ответит только один подозреваемый. С заявлением в полицию о пропаже сына обратилась мать погибшего. Сотрудники полиции нашли жертву в ходе поисковых мероприятий.

Тем временем похожее преступление произошло в Ленобласти. Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга в размере 47 тыс. рублей.

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суд долг убил
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