Убивший знакомого за долг в 500 рублей житель Урала предстанет перед судом

Екатеринбург, 20 августа. Суд рассмотрит дело об убийстве человека из-за долга в 500 рублей. Преступники вывезли жертву в лес и заставили копать яму.

Следствие установило, что обвиняемый с сообщниками похитили молодого человека с целью заставить его вернуть долг в размере 500 рублей. Фигуранты избили потерпевшего и, опасаясь, что он обратится в полицию, убили.

Соучастник преступления скончался, поэтому перед судом ответит только один подозреваемый. С заявлением в полицию о пропаже сына обратилась мать погибшего. Сотрудники полиции нашли жертву в ходе поисковых мероприятий.

Тем временем похожее преступление произошло в Ленобласти. Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга в размере 47 тыс. рублей.