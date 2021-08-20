Бизнесмен случайно застрелил знакомого на охоте в Свердловской области

Екатеринбург, 20 августа. Предприниматель, находясь на охоте, стрелял из дробовика в утку, но попал в знакомого. Трагедия случилась рядом с поселком Красный.

Охотник сам обратился в полицию, рассказав им о произошедшем. Он пояснил, что не убедился в безопасности своих действий, когда использовал ружье. Пострадавший получил ранение в шею, из-за которого скончался до приезда медиков скорой помощи, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По факту произошедшего правоохранители возбудили дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В скором времени мужчине изберут необходимую меру пресечения.

Нетрезвый пенсионер напал на 42-летнюю женщину в Тульской области, а после убил ее дочь выстрелом в голову. Он позднее рассказал полицейским, что причиной конфликта стали «обидные слова».