Житель Нижнего Тагила получил девять лет колонии за убийство годовалого сына

Нижний Тагил, 19 августа. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю в виде девяти лет исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве годовалого сына.

Мужчина на момент инцидента находился дома со своим ребенком. По неясным причинам он жестоко избил его. Малыш от полученных травм скончался на месте.

После содеянного злоумышленник положил тело сына в соседнюю комнату и сбежал. Первой тревогу забила бабушка погибшего. По ее словам, зять должен был привезти ей внука, но он этого не сделал.

Правоохранителям удалось поймать преступника. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и наркотики. Мужчину осудили по факту умышленного причинения вреда здоровью беспомощного и последующей его смерти по неосторожности. Суд назначил виновному девять лет лишения свободы в колонии строго режима.