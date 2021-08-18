Пенсионерку и ребенка насмерть сбили в Свердловской области

Свердловск, 18 августа. Машина Mazda сбила переходящих дорогу пенсионерку и ребенка. ДТП стало причиной смерти девочки и пожилой женщины.

Информацией об этом с представителями СМИ поделилось управление ГИБДД по Свердловской области. Правоохранители устанавливают детали аварии в Каменске-Уральском. Сообщается, что погибшая девочка была 2013 года рождения, а ее бабушка — 1952 года рождения.

По предварительной информации, авария произошла, когда пешеходы переходили дорогу по линии пересечения проезжей части с тротуаром. В результате наезда бабушку и внучку отбросило на встречную машину Renault. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Правоохранители уже опрашивают свидетелей.

Аналогичное происшествие произошло недавно в Волгограде. Водитель легковушки сбил отца с ребенком на самокате и скрылся с места аварии.